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Куранова Антонина Петровна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

11.02.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1912 ст.

Отец: Куранов Петр Андреевич

Мать: Куранова Зиновия Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В метрической записи отец: казак Иван Андреевич Куранов и его жена Зиновия Петровна Восприемники: казак Николай Тихонович Елизаров и обер-офицерская жена Анна Яковлевна Шанченко https://rodoslovnaya... Показать все
Смерть
Неизвестно
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