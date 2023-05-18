Куранова Антонина Петровна
Место рождения
Дата рождения11.02.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1912 ст.
Отец: Куранов Петр Андреевич
В метрической записи отец: казак Иван Андреевич Куранов и его жена Зиновия Петровна Восприемники: казак Николай Тихонович Елизаров и обер-офицерская жена Анна Яковлевна Шанченко https://rodoslovnaya... Показать все
Смерть
Неизвестно