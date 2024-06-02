Матвеев Ион Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Ион Васильевич

Матвеев Ион Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Василий Ионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Степанида Ионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Дарья Ионовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.