Щуренкова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щуренкова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1905 ст.

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Щуренков Алексей Васильевич

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
375 Восприемники: Дамиан Васильев и Параскева Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щуренков Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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