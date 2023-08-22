Щуренкова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1905 ст.
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Щуренков Алексей Васильевич
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
375 Восприемники: Дамиан Васильев и Параскева Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно