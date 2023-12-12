Маматказина Фатеха Хусаиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маматказина Фатеха Хусаиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.01.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Тюменев Наиль Фатехович

Отец ребёнка: Тюменев Фатех Каримович

Рождение ребёнка
17.11.1941

Дочь: Тюменева Наиля Фатеховна

Отец ребёнка: Тюменев Фатех Каримович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюменев Фатех Каримович

Смерть
14.01.1990
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