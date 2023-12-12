Маматказина Фатеха Хусаиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.01.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1937
Отец ребёнка: Тюменев Фатех Каримович
Рождение ребёнка
17.11.1941
Дочь: Тюменева Наиля Фатеховна
Отец ребёнка: Тюменев Фатех Каримович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1990