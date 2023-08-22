Кондратьев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.12.2018
Жена: Кондратьева Елена
Рождение ребёнка
15.06.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Елена
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)