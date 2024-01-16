Агафонов Иван Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Агафонов Герасим Иванович
Мать ребёнка: Анна Лукинична
д. Костылево Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1849
Сын: Агафонов Николай Иванович
Мать ребёнка: Анна Лукинична
д. Костылево Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Лукинична
д. Костылево Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно