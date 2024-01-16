Агафонов Иван Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонов Иван Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Агафонов Герасим Иванович

Мать ребёнка: Анна Лукинична

д. Костылево Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1849

Сын: Агафонов Николай Иванович

Мать ребёнка: Анна Лукинична

д. Костылево Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Лукинична

д. Костылево Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно
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