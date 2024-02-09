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Жоров Никита Исакович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

27.05.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1903 ст.

Отец: Жоров Исак Романович

Мать: Жорова Евфросиния Ивановна

Очкино, Сумська область
В метрической записи о рождении приписка - "в Сибирь".
Крещение
27.05.1903 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне: Ларион Филиппович Сомоха и Марфа Петровна Сергеенко.
Место жительства
С 1907
Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Записей о смерти в метрических книгах села Очкино, Украина, не было найдено. Возможно, переехал в Новосибирскую область вместе с родителями.
Смерть
Неизвестно
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