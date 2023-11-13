Кузнецов Пётр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.01.1849
Дата смертиПосле 26.02.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1849
Отец: Кузнецов Георгий Лукич
Восприемник
13.05.1866
Пелагея Фёдоровна Клюкина
Восприемник
05.05.1867
Александра Фёдоровна Маркушина
Бракосочетание
26.02.1869
Со стороны жениха также поручитель Иван Захаров - их пока много И со стороны невесты: ставропольские мещане Андрей Фомич Луньковский и Иван Максимов
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 26.02.1869