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Кузнецов Пётр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.01.1849

Дата смерти

После 26.02.1869

Пол

Мужской

Отец

Около 1813 г.р.

Мать

Около 1807 г.р.

Жена

Около 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1849

Отец: Кузнецов Георгий Лукич

Мать: Кузнецова Мария Захаровна

Восприемник
13.05.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Пелагея Фёдоровна Клюкина
Восприемник
05.05.1867
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Александра Фёдоровна Маркушина
Бракосочетание
26.02.1869

Жена: Кузнецова Дарья Филатовна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Со стороны жениха также поручитель Иван Захаров - их пока много И со стороны невесты: ставропольские мещане Андрей Фомич Луньковский и Иван Максимов
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 26.02.1869
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