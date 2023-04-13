Кабанцова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти15.05.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1844
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кабанцов Иосиф Несторович
Отец ребёнка: Кабанцов Нестор Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кабанцов Андрей Несторович
Отец ребёнка: Кабанцов Нестор Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агриппина Несторовна
Отец ребёнка: Кабанцов Нестор Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1853
Дочь: Агафья Несторовна
Отец ребёнка: Кабанцов Нестор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.05.1906