Кабанцова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанцова Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

15.05.1906

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.05.1844

Муж: Кабанцов Нестор Иванович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Кабанцов Иосиф Несторович

Отец ребёнка: Кабанцов Нестор Иванович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кабанцов Андрей Несторович

Отец ребёнка: Кабанцов Нестор Иванович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агриппина Несторовна

Отец ребёнка: Кабанцов Нестор Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1853

Дочь: Агафья Несторовна

Отец ребёнка: Кабанцов Нестор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.05.1906
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