Перхурова (Перхурова) Соломония Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перхурова (Перхурова) Соломония Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Перхурова) Агния Ильинична

Отец ребёнка: Перхуров Илья Иванович

воспр. Андрея Холзакова дочь Евфросиния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Перхуров Семён Ильич

Отец ребёнка: Перхуров Илья Иванович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Перхуров Михаил Ильич

Отец ребёнка: Перхуров Илья Иванович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Перхурова) Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Перхуров Илья Иванович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Перхурова (Перхурова (Перхурова)) Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Перхуров Илья Иванович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Перхуров Алексей Ильич

Отец ребёнка: Перхуров Илья Иванович

Смерть
Неизвестно

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