Перхурова (Перхурова) Соломония Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Перхурова) Агния Ильинична
Отец ребёнка: Перхуров Илья Иванович
воспр. Андрея Холзакова дочь Евфросиния
Рождение ребёнка
1781
Сын: Перхуров Семён Ильич
Отец ребёнка: Перхуров Илья Иванович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Перхуров Илья Иванович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Перхурова) Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Перхуров Илья Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Перхурова (Перхурова (Перхурова)) Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Перхуров Илья Иванович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Перхуров Илья Иванович
Смерть
Неизвестно