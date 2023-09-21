Ильина Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1998
Сын: Кузнецов Вадим Алексеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
26.11.2003
Дочь: Кузнецова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно