Ильина Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1998

Сын: Кузнецов Вадим Алексеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
26.11.2003

Дочь: Кузнецова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Алексей Александрович

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