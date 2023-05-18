Анисия Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Платонова

Место рождения

Залесье, Осташковский район, Тверская область

Дата рождения

1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесье, Осташковский район, Тверская область
Бракосочетание
1914

Муж: Тихомиров Петр Андреев

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Тихомиров Петр Андреев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Тихомиров Петр Андреев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1919

Сын: Тихомиров Николай Петрович

Отец ребёнка: Тихомиров Петр Андреев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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