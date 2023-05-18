Анисия Платонова
Место рождения
Дата рождения1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Тихомиров Петр Андреев
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Тихомиров Петр Андреев
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тихомиров Николай Петрович
Отец ребёнка: Тихомиров Петр Андреев
Работа или профессия
Неизвестно