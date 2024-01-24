Усова (Озерова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1909
Дата смерти25.09.1987
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1909
Отец: Румянцев Федор
Мать: Румянцева Елизавета
Рождение ребёнка
14.10.1930
Сын: Усов Николай
Отец ребёнка: Усов Федор
деревня Любятино, Максатихинский район, Тверская область, Россия
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Королева Светлана
Отец ребёнка: Усов Федор
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усов Федор
Смерть
25.09.1987
Никольское, Тосненский район
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Никольское, Тосненский район