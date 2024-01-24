Усова (Озерова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова (Озерова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1909

Дата смерти

25.09.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

1930 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1909

Отец: Румянцев Федор

Мать: Румянцева Елизавета

Рождение ребёнка
14.10.1930

Сын: Усов Николай

Отец ребёнка: Усов Федор

деревня Любятино, Максатихинский район, Тверская область, Россия
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Королева Светлана

Отец ребёнка: Усов Федор

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Федор

Смерть
25.09.1987
Никольское, Тосненский район
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Никольское, Тосненский район
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