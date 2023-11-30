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Екатерина Ивановна

Место рождения

Бисириха, Тезинская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Иван

Мать: не указана

Бисириха, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно
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