Тонкачёва Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти09.02.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Никоновна
Отец ребёнка: Тонкачёв Никон Прохорович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрёна Никоновна
Отец ребёнка: Тонкачёв Никон Прохорович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1852
Сын: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович
Отец ребёнка: Тонкачёв Никон Прохорович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Ксения Никоновна
Отец ребёнка: Тонкачёв Никон Прохорович
Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Атланова Евгения Никоновна
Отец ребёнка: Тонкачёв Никон Прохорович
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1892
Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Причина смерти: от старости | 17.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка нашла запись №7 от 11.02.1892 деревни Мысадов крестьянина Никона Прохоровича Тонкачёва умерла жена 09.02.1892 Ан... Показать все
Похороны
Неизвестно
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии