Тонкачёва Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонкачёва Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

09.02.1892

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Никоновна

Отец ребёнка: Тонкачёв Никон Прохорович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрёна Никоновна

Отец ребёнка: Тонкачёв Никон Прохорович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1852

Сын: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович

Отец ребёнка: Тонкачёв Никон Прохорович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Ксения Никоновна

Отец ребёнка: Тонкачёв Никон Прохорович

Мысады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атланова Евгения Никоновна

Отец ребёнка: Тонкачёв Никон Прохорович

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тонкачёв Никон Прохорович

Смерть
09.02.1892
Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Причина смерти: от старости | 17.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка нашла запись №7 от 11.02.1892 деревни Мысадов крестьянина Никона Прохоровича Тонкачёва умерла жена 09.02.1892 Ан... Показать все
Похороны
Неизвестно
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
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