Игнатенко Федор Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти03.06.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Игнатенко Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Игнатенко Федор Федорович
Мать ребёнка: Игнатенко Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1915
Причина смерти: ПМВ