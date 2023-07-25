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Игнатенко Федор Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

03.06.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Игнатенко Федот Мефодиев

Мать: Игнатенко Евдокия Гриорьевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Игнатенко Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Игнатенко Федор Федорович

Мать ребёнка: Игнатенко Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатенко Татьяна Тимофеевна

Смерть
03.06.1915
Причина смерти: ПМВ
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