Телинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Телинъ Гавріилъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телина Прасковья
Новосимбирка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Телина Прасковья
Смерть
1942