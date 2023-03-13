Телинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телинъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Телинъ Гавріилъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телина Прасковья

Новосимбирка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телина Прасковья

Смерть
1942
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