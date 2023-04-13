Сидоренко Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1903
Рождение ребёнка
11.10.1905
Дочь: Параскева Климентьевна
Отец ребёнка: Сидоренко Клим Ананьевич
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Бракосочетание
Неизвестно