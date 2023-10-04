Эбель (Генкель) Екатерина2 Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти28.12.1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Генкель Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1927
Дочь: Кель (в) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Эбель Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Чирвон Анна Александровна
Отец ребёнка: Эбель Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Суппер Лидия Александровна
Отец ребёнка: Эбель Александр Андреевич
Тельман, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1940
Сын: Эбель Александр Александрович
Отец ребёнка: Эбель Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1968