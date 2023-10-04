Эбель (Генкель) Екатерина2 Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭбель (Генкель) Екатерина2 Яковлевна

Эбель (Генкель) Екатерина2 Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

28.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Генкель Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1927

Дочь: Кель (в) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Эбель Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Чирвон Анна Александровна

Отец ребёнка: Эбель Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Суппер Лидия Александровна

Отец ребёнка: Эбель Александр Андреевич

Тельман, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1940

Сын: Эбель Александр Александрович

Отец ребёнка: Эбель Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эбель Александр Андреевич

Смерть
28.12.1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close