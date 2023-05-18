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Игнат Васильев

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1793 г.р.

Жена

Около 1836 г.р.
Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Василий Мартинов

Мать: Акулина Сергеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Георгий Игнатов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
С 1855
в ополчении с 1855 г. не воротился - РС 1858
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Анфёрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Селивёрстова

Смерть
Неизвестно
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