Игнат Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Василий Мартинов
Мать: Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Георгий Игнатов
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 1855
в ополчении с 1855 г. не воротился - РС 1858
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Анфёрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Селивёрстова
Смерть
Неизвестно