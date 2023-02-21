Гара (Гарасу) Анри (Эмиль Анри)
Место рожденияг. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Дата рождения03.04.1902
Дата смерти13.08.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
19.07.1939
Жена: Меери Илла Александровна
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
13.08.1959
Коммуна Йер, Прованс — Альпы — Лазурный берег, Французская республика