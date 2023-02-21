Гара (Гарасу) Анри (Эмиль Анри) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гара (Гарасу) Анри (Эмиль Анри)

Место рождения

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Дата рождения

03.04.1902

Дата смерти

13.08.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
19.07.1939

Жена: Меери Илла Александровна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
13.08.1959
Коммуна Йер, Прованс — Альпы — Лазурный берег, Французская республика
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