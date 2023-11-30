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Евдокия Тимофеева

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

02.03.1789

Дата смерти

25.10.1798

Пол

Женский

Отец

1761 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
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Рождение
02.03.1789

Отец: Тимофей Матвеев

Мать: Третья Дочь Евдокия Иосифова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1789 02.03.1789 Той же деревни у крестьянина Тимофея Матфеева дочь Евдокия Восприемницей была той же вотчины деревни Куликина крестьянская дочь Анна Михайлова, младенец крещен того же числа ИВ-1790... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
25.10.1798
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1798 25.10.1798 Той же вотчины деревни Кладова у крестьянина Тимофея Матвеева дочь Авдотья 10 лет неизвестною болезнию
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