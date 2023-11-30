Евдокия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения02.03.1789
Дата смерти25.10.1798
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1789
Отец: Тимофей Матвеев
МК-1789 02.03.1789 Той же деревни у крестьянина Тимофея Матфеева дочь Евдокия Восприемницей была той же вотчины деревни Куликина крестьянская дочь Анна Михайлова, младенец крещен того же числа ИВ-1790... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.10.1798
МК-1798 25.10.1798 Той же вотчины деревни Кладова у крестьянина Тимофея Матвеева дочь Авдотья 10 лет неизвестною болезнию