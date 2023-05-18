Смирнова Мария Ульяновна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец: Ульян Ефимович(1805) Мать: Екатерина Васильевна(1806) Сестры: Елена(1827), Пелагея(1832), Паша(1839), Ефим(1844).
Рождение ребёнка
11.09.1879
Дочь: Смирнова Любовь Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Петрович
11 (12 крещение) сентября 1879 года. Отставной рядовой, живущий в деревне Федуриха, Павел Петров Смирнов, законная жена его Мария Ульянова - оба православного вероисповедания. Звание, имя, отчество и ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно