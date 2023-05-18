Смирнова Мария Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Мария Ульяновна

Смирнова Мария Ульяновна

Место рождения

Федуриха, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Федуриха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Отец: Ульян Ефимович(1805) Мать: Екатерина Васильевна(1806) Сестры: Елена(1827), Пелагея(1832), Паша(1839), Ефим(1844).
Рождение ребёнка
11.09.1879

Дочь: Смирнова Любовь Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Петрович

Федуриха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
11 (12 крещение) сентября 1879 года. Отставной рядовой, живущий в деревне Федуриха, Павел Петров Смирнов, законная жена его Мария Ульянова - оба православного вероисповедания. Звание, имя, отчество и ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close