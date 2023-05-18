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Куранова Наталия Васильевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

09.08.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1864 г.р.

Мать

Вычислено 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1900 ст.

Отец: Куранов Василий Петрович

Мать: Куранова Анна Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Иван Петрович Куранов и девица Екатерина Петровна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32 файл 39 номер 93
Место жительства
08.03.1938
Свидетельство о рождении №455 08/03/1938 выдано
Смерть
Неизвестно
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