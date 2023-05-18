Куранова Наталия Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.08.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1900 ст.
Отец: Куранов Василий Петрович
Мать: Куранова Анна Михайловна
Восприемники: казаки Иван Петрович Куранов и девица Екатерина Петровна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32 файл 39 номер 93
Место жительства
08.03.1938
Свидетельство о рождении №455 08/03/1938 выдано
Смерть
Неизвестно