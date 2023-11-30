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Макаров Григорий Алексеевич

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1849

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Макаров Алексей Семенович

Мать: Макарова Анастасия Васильевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1851
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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