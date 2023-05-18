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Кощеев Яков Исаин

Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

22.11.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1883 ст.

Отец: Кощеев Исай Прокопьев

Мать: Кощеева Дарья Ульянова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.01.1903 ст.

Жена: Кощеева Ульяна Сергеевна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1907

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Кощеева Ульяна Сергеевна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1914

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Кощеева Ульяна Сергеевна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Военная служба
1914
Рождение ребёнка
1919

Сын: Кощеев Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Кощеева Ульяна Сергеевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Кощеева Ульяна Сергеевна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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