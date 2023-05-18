Кощеев Яков Исаин
Место рождения
Дата рождения22.11.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1883 ст.
Отец: Кощеев Исай Прокопьев
Мать: Кощеева Дарья Ульянова
Бракосочетание
27.01.1903 ст.
Жена: Кощеева Ульяна Сергеевна
Рождение ребёнка
09.06.1907
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Кощеева Ульяна Сергеевна
Рождение ребёнка
13.08.1914
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Кощеева Ульяна Сергеевна
Военная служба
1914
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Кощеева Ульяна Сергеевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Кощеева Ульяна Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно