Кощеева (Кощеева) Ульяна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1903 ст.
Муж: Кощеев Яков Исаин
Рождение ребёнка
09.06.1907
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Кощеев Яков Исаин
Рождение ребёнка
13.08.1914
Дочь: Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Кощеев Яков Исаин
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Кощеев Яков Исаин
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Кощеев Яков Исаин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно