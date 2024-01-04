Кощеева (Кощеева) Ульяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Кощеева) Ульяна Сергеевна

Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.01.1903 ст.

Муж: Кощеев Яков Исаин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1907

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Кощеев Яков Исаин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1914

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Кощеев Яков Исаин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1919

Сын: Кощеев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Кощеев Яков Исаин

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Кощеев Яков Исаин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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