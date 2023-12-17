Лёвин Jоанн Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёвин Jоанн Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1912 ст.

Отец: Лёвин Стефан Иванович

Мать: Лёвина Ирина Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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