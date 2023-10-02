Приходько Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.2017

Дочь: Приходько Анастасия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.11.2019

Дочь: Приходько Лолита

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замершая беременность на 13 неделе

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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