Приходько Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.2017
Дочь: Приходько Анастасия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.2019
Дочь: Приходько Лолита
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замершая беременность на 13 неделе
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности