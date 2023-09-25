Воронова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

03.01.1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1740 по 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Воронов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Воронов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
С 1767 по 1773

Сын: Воронов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Воронов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Алексей Иванович

Смерть
03.01.1811
Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
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