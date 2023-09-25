Воронова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти03.01.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Воронов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
С 1767 по 1773
Сын: Воронов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Воронов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1811
Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область