Потопаев Клавдий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потопаев Клавдий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потопаев Иван Иванович

Мать: Потопаева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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