Богословский-Платонов (Богословский) Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти14.06.1836
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Образование
Между 1814 и 1818
Московская духовная академия
Рождение ребёнка
26.01.1821
Сын: Богословский-Платонов Ипполит Михайлович
Мать ребёнка: Богословская Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
08.05.1826
Сын: Богословский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Богословская Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
04.10.1827
Дочь: Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Богословская Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Павловская Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Богословская Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Богословский Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Богословская Александра Афанасьевна
Работа или профессия
Неизвестно
1820-30, дьякон Пименовской ц. в Воротниках
Образование
Неизвестно
Троицкая семинария
Смерть
14.06.1836
Похороны
Неизвестно