Богословский-Платонов (Богословский) Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословский-Платонов (Богословский) Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

14.06.1836

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Богословский Андрей Михайлович

Мать: Богословский Хиония Леонтьевна

Образование
Между 1814 и 1818
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Московская духовная академия
Рождение ребёнка
26.01.1821

Сын: Богословский-Платонов Ипполит Михайлович

Мать ребёнка: Богословская Александра Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.05.1826

Сын: Богословский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Богословская Александра Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.10.1827

Дочь: Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Богословская Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Павловская Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Богословская Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Богословский Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Богословская Александра Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
1820-30, дьякон Пименовской ц. в Воротниках
Образование
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Троицкая семинария
Смерть
14.06.1836
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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