Копосова 1 жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосова 1 жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Копосов Иван Иванович

Отец ребёнка: Копосов Иван Георгиевич

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место - деревня Городище - это район современного Красавино (на угоре)
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Копосова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Копосов Иван Георгиевич

Красавино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место - деревня Городище - это район современного Красавино (на угоре)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов Иван Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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