Копосова 1 жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Копосов Иван Георгиевич
Место - деревня Городище - это район современного Красавино (на угоре)
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Копосова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Копосов Иван Георгиевич
Место - деревня Городище - это район современного Красавино (на угоре)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно