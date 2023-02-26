Бороздин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бороздин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1902

Сын: Бороздин Георгий

Мать ребёнка: Бороздина Елена

Рождение ребёнка
18.02.1906

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Бороздина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бороздина Елена

Смерть
Неизвестно
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