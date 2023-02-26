Бороздин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1902
Сын: Бороздин Георгий
Мать ребёнка: Бороздина Елена
Рождение ребёнка
18.02.1906
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Бороздина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бороздина Елена
Смерть
Неизвестно