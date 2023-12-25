Колчина Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колчин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Колчин Александр Павлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.08.1922
Дочь: Колчина Софья Павловна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно