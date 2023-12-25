Колчина Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчина Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колчин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Колчин Александр Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.08.1922

Дочь: Колчина Софья Павловна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно
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