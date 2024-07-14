Нагорная Елена Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНагорная Елена Васильевна

Нагорная Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1843 ст.

Сын: Нагорный Фома Варфоломеевич

Отец ребёнка: Нагорный Варфоломей Климентьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Нагорная Ольга Варфоломеевна

Отец ребёнка: Нагорный Варфоломей Климентьевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1843
Покровское, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.