Нагорная Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1843 ст.
Сын: Нагорный Фома Варфоломеевич
Отец ребёнка: Нагорный Варфоломей Климентьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Нагорная Ольга Варфоломеевна
Отец ребёнка: Нагорный Варфоломей Климентьевич
Смерть
После 1843