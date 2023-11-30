Новопашенная (Балахтина) (Балахтина) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Балахтина) (Балахтина) Анна Петрова

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Место рождения

Менщикова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Балахтин Петр

Мать: не указана

Менщикова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.02.1804

Муж: Новопашенной Логгин Михайлов

Рождение ребёнка
05.06.1805

Сын: Новопашенной Феодот Логгинов

Отец ребёнка: Новопашенной Логгин Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Новопашенной Феодор Логгинов

Отец ребёнка: Новопашенной Логгин Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1807

Сын: Новопашенной Ипатий Логгинов

Отец ребёнка: Новопашенной Логгин Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1808

Дочь: Забродина Епистимия Логгинова

Отец ребёнка: Новопашенной Логгин Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1811

Сын: Новопашенной Поликарп Логгинов

Отец ребёнка: Новопашенной Логгин Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.11.1813

Сын: Новопашенной Иосиф Логгинов

Отец ребёнка: Новопашенной Логгин Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1815

Сын: Новопашенной Фалалей Логгинов

Отец ребёнка: Новопашенной Логгин Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1817

Дочь: Лукия Логгинова

Отец ребёнка: Новопашенной Логгин Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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