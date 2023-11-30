Новопашенная (Балахтина) (Балахтина) Анна Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1784
Отец: Балахтин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Около ?.02.1804
Рождение ребёнка
05.06.1805
Сын: Новопашенной Феодот Логгинов
Отец ребёнка: Новопашенной Логгин Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Новопашенной Феодор Логгинов
Отец ребёнка: Новопашенной Логгин Михайлов
Рождение ребёнка
30.03.1807
Сын: Новопашенной Ипатий Логгинов
Отец ребёнка: Новопашенной Логгин Михайлов
Рождение ребёнка
04.11.1808
Дочь: Забродина Епистимия Логгинова
Отец ребёнка: Новопашенной Логгин Михайлов
Рождение ребёнка
26.02.1811
Сын: Новопашенной Поликарп Логгинов
Отец ребёнка: Новопашенной Логгин Михайлов
Рождение ребёнка
03.11.1813
Сын: Новопашенной Иосиф Логгинов
Отец ребёнка: Новопашенной Логгин Михайлов
Рождение ребёнка
20.05.1815
Сын: Новопашенной Фалалей Логгинов
Отец ребёнка: Новопашенной Логгин Михайлов
Рождение ребёнка
14.12.1817
Дочь: Лукия Логгинова
Отец ребёнка: Новопашенной Логгин Михайлов
Смерть
Неизвестно