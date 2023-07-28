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Новопашенной Логгин Михайлов

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Новопашенной Михайло Егоров

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.02.1804

Жена: Новопашенная (балахтина) Анна Петрова

Рождение ребёнка
05.06.1805

Сын: Новопашенной Феодот Логгинов

Мать ребёнка: Новопашенная (балахтина) Анна Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Новопашенной Феодор Логгинов

Мать ребёнка: Новопашенная (балахтина) Анна Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1807

Сын: Новопашенной Ипатий Логгинов

Мать ребёнка: Новопашенная (балахтина) Анна Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1808

Дочь: Забродина Епистимия Логгинова

Мать ребёнка: Новопашенная (балахтина) Анна Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1811

Сын: Новопашенной Поликарп Логгинов

Мать ребёнка: Новопашенная (балахтина) Анна Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.11.1813

Сын: Новопашенной Иосиф Логгинов

Мать ребёнка: Новопашенная (балахтина) Анна Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1815

Сын: Новопашенной Фалалей Логгинов

Мать ребёнка: Новопашенная (балахтина) Анна Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1817

Дочь: Лукия Логгинова

Мать ребёнка: Новопашенная (балахтина) Анна Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно