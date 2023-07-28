Новопашенной Логгин Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1785
Отец: Новопашенной Михайло Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Около ?.02.1804
Рождение ребёнка
05.06.1805
Сын: Новопашенной Феодот Логгинов
Мать ребёнка: Новопашенная (балахтина) Анна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Новопашенной Феодор Логгинов
Мать ребёнка: Новопашенная (балахтина) Анна Петрова
Рождение ребёнка
30.03.1807
Сын: Новопашенной Ипатий Логгинов
Мать ребёнка: Новопашенная (балахтина) Анна Петрова
Рождение ребёнка
04.11.1808
Дочь: Забродина Епистимия Логгинова
Мать ребёнка: Новопашенная (балахтина) Анна Петрова
Рождение ребёнка
26.02.1811
Сын: Новопашенной Поликарп Логгинов
Мать ребёнка: Новопашенная (балахтина) Анна Петрова
Рождение ребёнка
03.11.1813
Сын: Новопашенной Иосиф Логгинов
Мать ребёнка: Новопашенная (балахтина) Анна Петрова
Рождение ребёнка
20.05.1815
Сын: Новопашенной Фалалей Логгинов
Мать ребёнка: Новопашенная (балахтина) Анна Петрова
Рождение ребёнка
14.12.1817
Дочь: Лукия Логгинова
Мать ребёнка: Новопашенная (балахтина) Анна Петрова
Смерть
Неизвестно