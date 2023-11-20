Hohenstein Adolf — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hohenstein Adolf

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1901

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Жена

1899 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1901

Отец: Hohenstein Gustav

Мать: Mosdzen Regine

Рождение ребёнка
15.02.1929

Сын: Hohenstein Erich

Мать ребёнка: Hohenstein Johanna

Neuborn, Shitomir, Volhynia, Ukraine
Рождение ребёнка
18.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hohenstein Johanna

Neuborn, Shitomir, Volhynia, Ukraine
Рождение ребёнка
27.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hohenstein Johanna

Neuborn, Shitomir, Volhynia, Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hohenstein Johanna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hohenstein Johanna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hohenstein Johanna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Hohenstein Johanna

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