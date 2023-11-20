Hohenstein Adolf
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1901
Отец: Hohenstein Gustav
Мать: Mosdzen Regine
Рождение ребёнка
15.02.1929
Сын: Hohenstein Erich
Мать ребёнка: Hohenstein Johanna
Neuborn, Shitomir, Volhynia, Ukraine
Рождение ребёнка
18.07.1937
Neuborn, Shitomir, Volhynia, Ukraine
Рождение ребёнка
27.07.1939
Neuborn, Shitomir, Volhynia, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Hohenstein Johanna