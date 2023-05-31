Фоканова (Шумских) Наталья Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1985
Отец: Шумских Олег
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фоканов Игорь Валериевич
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ИП
Место жительства
Неизвестно