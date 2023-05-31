Фоканова (Шумских) Наталья Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоканова (Шумских) Наталья Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1985

Отец: Шумских Олег

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоканов Игорь Валериевич

Первомайский, город областного подчинения Щекино, Тульская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоканов Игорь Валериевич

Работа или профессия
Неизвестно
ИП
Место жительства
Неизвестно
Первомайский, город областного подчинения Щекино, Тульская область