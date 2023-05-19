Быкова (Игнашева) Евстолия Александровна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1917 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
23.06.1918
Сын: Быков Павел Иванович
Отец ребёнка: Быков Иван Никанорович
Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно