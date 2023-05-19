Быкова (Игнашева) Евстолия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Игнашева) Евстолия Александровна

Место рождения

Бербекино, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бербекино, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
26.04.1917 ст.

Муж: Быков Иван Никанорович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
23.06.1918

Сын: Быков Павел Иванович

Отец ребёнка: Быков Иван Никанорович

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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