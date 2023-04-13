(Стерхова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стерхова) Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1821

Сын: Стерхов Сильверст Матвеев

Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1830

Дочь: Ксенiя Матвеева

Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Стерхова Евгенiя Матвеева

Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Стерхов Козма Матвеев

Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.09.1834

Сын: Стерхов Харитон Матвеев

Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Стерхов Стефан Матвеев

Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.04.1841

Сын: Стерхов Арсенiй Матвеев

Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.06.1842

Дочь: Акилина Матвеева

Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.06.1844

Дочь: Акилина Матвеева

Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Герасим Матвеев

Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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