(Стерхова) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.1821
Сын: Стерхов Сильверст Матвеев
Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов
Рождение ребёнка
?.12.1830
Дочь: Ксенiя Матвеева
Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Стерхова Евгенiя Матвеева
Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов
Рождение ребёнка
25.09.1834
Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов
Рождение ребёнка
?.04.1841
Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов
Рождение ребёнка
02.06.1842
Дочь: Акилина Матвеева
Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов
Рождение ребёнка
13.06.1844
Дочь: Акилина Матвеева
Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стерхов Матвей Иванов
Смерть
Неизвестно