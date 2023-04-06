Стерхов Козма Матвеев
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Стерхов Матвей Иванов
Мать: Агафья Ивановна
Бракосочетание
10.11.1850
Жена: Чукавина Марiя Тихонова
Рождение ребёнка
01.02.1851
Сын: Стерхов Семен Козмин
Мать ребёнка: Марина Иосифова
Рождение ребёнка
29.04.1852
Мать ребёнка: Марина Иосифова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно