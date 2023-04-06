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Стерхов Козма Матвеев

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Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Стерхов Матвей Иванов

Мать: Агафья Ивановна

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.11.1850

Жена: Чукавина Марiя Тихонова

Рождение ребёнка
01.02.1851

Сын: Стерхов Семен Козмин

Мать ребёнка: Марина Иосифова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.04.1852

Сын: Стерхов Тимофей Козмин

Мать ребёнка: Марина Иосифова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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