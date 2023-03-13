Назаровъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Назаровъ Назаръ
Мать: Авдотья Захарова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Назарова Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Назарова Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Назаровъ Данила
Мать ребёнка: Назарова Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Назаровъ Василий
Мать ребёнка: Назарова Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Назаровъ Степанъ
Мать ребёнка: Назарова Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Назаровъ Петръ
Мать ребёнка: Назарова Федосья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Федосья Петрова