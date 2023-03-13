Назаровъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаровъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Назаровъ Назаръ

Мать: Авдотья Захарова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Назарова Федосья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Назарова Федосья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Назаровъ Данила

Мать ребёнка: Назарова Федосья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Назаровъ Василий

Мать ребёнка: Назарова Федосья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Назаровъ Степанъ

Мать ребёнка: Назарова Федосья Петрова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Назаровъ Петръ

Мать ребёнка: Назарова Федосья Петрова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Федосья Петрова

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