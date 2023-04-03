Прядкина Авдотья Степанова
Место рождения?, , ,
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
?, , ,
Бракосочетание
1758
Муж: Старченков Степан
?, , ,
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Прядкин Андрей Еремин
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Прядкин Андрей Еремин
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Прядкин Андрей Еремин
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Прядкин Андрей Еремин
Бракосочетание
1768
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Афимья Андреева
Отец ребёнка: Прядкин Андрей Еремин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прядкин Андрей Еремин
Смерть
Неизвестно
?, , ,