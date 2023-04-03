Прядкина Авдотья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядкина Авдотья Степанова

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

?, , ,
Бракосочетание
1758

Муж: Старченков Степан

?, , ,
Рождение ребёнка
1759

Сын: Прядкин Трофим Степанов

Отец ребёнка: Прядкин Андрей Еремин

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Прядкин Андрей Степанов

Отец ребёнка: Прядкин Андрей Еремин

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Прядкин Павел Степанов

Отец ребёнка: Прядкин Андрей Еремин

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Прядкин Герасим Степанов

Отец ребёнка: Прядкин Андрей Еремин

Бракосочетание
1768

Муж: Прядкин Андрей Еремин

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Афимья Андреева

Отец ребёнка: Прядкин Андрей Еремин

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прядкин Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Прядкин Андрей Еремин

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
?, , ,
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