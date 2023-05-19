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Руднева Мария Яковлевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1822

Дата смерти

29.03.1901

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1851

Дочь: Устинья Николаевна

Отец ребёнка: Руднев Николай Максимович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Василиса Николаевна

Отец ребёнка: Руднев Николай Максимович

Рождение ребёнка
14.01.1858

Дочь: Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Руднев Николай Максимович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Проскуркина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Руднев Николай Максимович

Рождение ребёнка
11.04.1862

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Руднев Николай Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руднев Николай Максимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.03.1901
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