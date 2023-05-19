Руднева Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти29.03.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1851
Дочь: Устинья Николаевна
Отец ребёнка: Руднев Николай Максимович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Василиса Николаевна
Отец ребёнка: Руднев Николай Максимович
Рождение ребёнка
14.01.1858
Дочь: Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Руднев Николай Максимович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Проскуркина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Руднев Николай Максимович
Рождение ребёнка
11.04.1862
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Руднев Николай Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.03.1901