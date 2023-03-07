Щулепов Федор (Фетка) Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щулепов Федор (Фетка) Матвеев

Место рождения

дер. Парфеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1637

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1612 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1637

Отец: Щулепов Матвей (Матюшка) Денисов

Мать: не указана

дер. Парфеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Парфеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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