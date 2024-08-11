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Зиновьев И

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Зиновьева Василиса Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева Пелагея Иванова

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Зиновьева Матрена И

Мать ребёнка: Зиновьева Пелагея Иванова

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на 01.04.1834 г. 28 лет [1806] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#182
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Зиновьев Ефим И

Мать ребёнка: Зиновьева Пелагея Иванова

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на перепись 1816 г. 2 года [1814] бабушка Зиновьева Василиса Васильева 1775 г.р в 1832 г. взят в военное ведомство в кантонисты https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#182
Смерть
Неизвестно
Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
01.04.1834 г. https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#182 УЖЕ НЕТУ

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