Зиновьев И
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Зиновьева Матрена И
Мать ребёнка: Зиновьева Пелагея Иванова
на 01.04.1834 г. 28 лет [1806] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#182
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Зиновьев Ефим И
Мать ребёнка: Зиновьева Пелагея Иванова
на перепись 1816 г. 2 года [1814] бабушка Зиновьева Василиса Васильева 1775 г.р в 1832 г. взят в военное ведомство в кантонисты https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#182
Смерть
Неизвестно
01.04.1834 г. https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#182 УЖЕ НЕТУ