Ковалева Александра Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Александра Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1921

Дочь: Ковалева Валентина Илларионовна

Отец ребёнка: Ковалев Илларион Степанович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ковалев Александр Илларионович

Отец ребёнка: Ковалев Илларион Степанович

Рождение ребёнка
15.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Илларион Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Нина Илларионовна

Отец ребёнка: Ковалев Илларион Степанович

Смерть
1986
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