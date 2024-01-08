Ковалева Александра Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1921
Дочь: Ковалева Валентина Илларионовна
Отец ребёнка: Ковалев Илларион Степанович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ковалев Александр Илларионович
Отец ребёнка: Ковалев Илларион Степанович
Рождение ребёнка
15.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалев Илларион Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Нина Илларионовна
Отец ребёнка: Ковалев Илларион Степанович
Смерть
1986