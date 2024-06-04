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Шубин Федот Агафонов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1835

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Шубин Агафон Степанов

Мать: Шубина Ксения (Аксинья)

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина Мавра Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Шубин Андрей Федотов

Мать ребёнка: Шубина Мавра Никитина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Шубина) Алена Федотова

Мать ребёнка: Шубина Мавра Никитина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Шубин Василий Федотов

Мать ребёнка: Шубина Мавра Никитина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Шубина) Наталья Федотова

Мать ребёнка: Шубина Мавра Никитина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1835
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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