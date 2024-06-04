Шубин Федот Агафонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Шубин Агафон Степанов
Мать: Шубина Ксения (Аксинья)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубина Мавра Никитина
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Шубин Андрей Федотов
Мать ребёнка: Шубина Мавра Никитина
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Шубина) Алена Федотова
Мать ребёнка: Шубина Мавра Никитина
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Шубина Мавра Никитина
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Шубина) Наталья Федотова
Мать ребёнка: Шубина Мавра Никитина
Смерть
После 1835